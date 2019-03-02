نجح في اختبار الأمانة.. عامل نظافة يعثر على مبلغ خيالي.. ويسلمه للشرطة

الجميع يحلم بالفوز بورقة يانصيب، أو العثور على كنز، لكن ماذا يحدث لو عثرت بالصدفة على مبلغ ضخم، إنها لحظة اختبار حقيقية.



هذا ما حدث مع عامل نظافة بشركة كوردانت كلينرز، الذي عثر على مبلغ خيالي في ظرف في أتوبيس، إلا أنه اتخذ قرارا فوريا.



عثر الرجل على مبلغ 300 ألف جنيه أسترليني، مبلغ ضخم، إلا أن الأمانة جعلته يسلم الأموال التي عثر عليها إلى الشرطة على الفور.



وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن راكب مغيب ترك الظرف البني المحشو بالأموال، ولم يكتشفه أحد حتى عثر عليه العامل، الذي لم يتضح حتى اسمه.



وقال جاي باكينهام رئيس شركة النظافة إنه يشعر بالصدمة من الأشياء التي يعثر عليها العاملون في شركته خلال التنظيف والتي تتراوح من الأسنان الصناعية إلى الحفاضات المتسخة.



وأوضح: "ولكنني لا أستطيع إلا أن أثني على تفانيهم وروح الدعابة، لا يبدو أنهم قلقون من أي شيء".