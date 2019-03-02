ترامب: ليس لـ كوريا الشمالية مستقبل اقتصادي في هذه الحالة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق إذا توصل البلدان لاتفاق ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي مع امتلاكها أسلحة نووية.



وأضاف ترامب في مؤتمر لناشطين محافظين أن "كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقا ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية".



وقال إن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو "قوية جدا".