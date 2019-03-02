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أخبار العالم

ترامب: ليس لـ كوريا الشمالية مستقبل اقتصادي في هذه الحالة

السبت 02/مارس/2019 - 10:21 م
دونالد ترامب وكيم
دونالد ترامب وكيم جونج أون
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق إذا توصل البلدان لاتفاق ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي مع امتلاكها أسلحة نووية.

وأضاف ترامب في مؤتمر لناشطين محافظين أن "كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقا ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية".

وقال إن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو "قوية جدا".

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