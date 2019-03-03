اليوم.. آخر مهلة لتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة إلكترونيا

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبد العظيم حسين عبد العظيم، عن انتهاء آخر مهلة لفترة تقديم الاقرارات الضريبية علي ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا بنهاية اليوم الأحد بعد قرار مدها من الخميس الماضي ولمدة 4 أيام.



وقالت المصلحة في تصريحات عن رئيسها اليوم، أن تلك الاجراءات جاءت وفقا لاستراتيجية وزارة المالية للتيسير علي الممولين، وبعد انتهاء المدة الأولي لتلك المبادرة بنهاية فبراير السابق له.



ويسري قرار انتهاء مهلة الاقرارات الضريبية علي القيمة المضافة بكل المأموريات المختلفة علي مستوي الجمهورية بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين وإزالة جميع الصعوبات التي تواجههم.

