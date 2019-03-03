ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اليوم.. آخر مهلة لتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة إلكترونيا

الأحد 03/مارس/2019 - 04:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبد العظيم حسين عبد العظيم، عن انتهاء آخر مهلة لفترة تقديم الاقرارات الضريبية علي ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا بنهاية اليوم الأحد بعد قرار مدها من الخميس الماضي ولمدة 4 أيام.

وقالت المصلحة في تصريحات عن رئيسها اليوم، أن تلك الاجراءات جاءت وفقا لاستراتيجية وزارة المالية للتيسير علي الممولين، وبعد انتهاء المدة الأولي لتلك المبادرة بنهاية فبراير السابق له.

ويسري قرار انتهاء مهلة الاقرارات الضريبية علي القيمة المضافة بكل المأموريات المختلفة علي مستوي الجمهورية بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين وإزالة جميع الصعوبات التي تواجههم.

ترشيحاتنا

ننشر التحويلات المرورية بعد انهيار كوبري مشاة على طريق الإسكندرية الزراعي

موافي: انتفاخ المعدة نفسي وليس حالة مرضية

أزهري عن احتجاز شقيق لشقيقه 9 سنوات بسبب الميراث: متدخلش نفسك في مشاكل مع ربنا

فكرة جديدة لطريقة عمل صينية البطاطس بالشاورما

جماعة الإخوان الإرهابية تحترف فبركة المظاهرات.. بهذه الطريقة.. فيديو

شاهد.. أبناء هالة صدقي التوأم في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

نجاة صديقتين من حادث محطة مصر رغم قربهما من الانفجار.. تفاصيل

أمريكا تتخذ قرارا عسكريا عاجلا بشأن كوريا الجنوبية لإرضاء كيم

شاهد... أول فيديو من موقع انهيار كوبري مشاه الطريق الزراعي بـ طوخ

التعليم تكشف حقيقة تطعيمات تسبب العقم لطلاب المدارس

أبو ريدة: إقبال دولي كبير على المشاركة في قرعة كأس الأمم الأفريقية

تعدد الزوجات ظلم للمرأة.. برلمانيات يردن على شيخ الأزهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

الخشت: جامعة القاهرة حصلت على المركز 101 عالميا في الصيدلة بالتصنيف البريطاني
صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث
لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟