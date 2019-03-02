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حوادث

مصرع طالب أسفل عجلات سيارة لجمع القمامة في كفر شكر

السبت 02/مارس/2019 - 10:33 م
صدى البلد
ابراهيم الهوارى
لقى طالب مصرعه تحت عجلات سيارة لجمع القمامة تابعة لمجلس مدينة كفر شكر وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، يفيد مصرع مصطفى أحمد متولى 12 سنة طالب تحت عجلات سيارة رقم 7312 ق ر ط قيادة أحمد . ع سائق بمجلس مدينة كفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أثناء قيام السيارة بجمع القمامة الفترة المسائية اصطدمت السيارة بالطالب مما أدى إلى مصرعه فى الحال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

من جانبه أمر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بتشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها مؤكدا أن حق الطفل لن يضيع.


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