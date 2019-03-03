المالية تبيع أجلي خزانة بـ 17 مليار جنيه.. اليوم



وأكد جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري انه تقرر بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه وأجل 273 يوما بنفس قيمة الأجل السابق.



وتسعى وزارة المالية للاقتراض من البنوك في صورة أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 36.75 مليار جنيه على مدار الأسبوع الجاري لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر 3 عطاءات أسبوعية؛ من جملة 140.25 مليار جنيه سيتم طرحها علي مدي مارس الجاري.



تطرح وزارة المالية اليوم، الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه، سيتم اقتراضها من البنوك لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.