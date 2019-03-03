الاستثمار والتعاون الدولي تطلق دراسة لتمكين المرأة اقتصاديا.. اليوم

تطلق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد دراسة حول التمكين الاقتصادي للمرأة من مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطريق صلاح سالم.



وتحضر فعاليات الدراسة، كلا من الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ومارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى في مصر، والسفير جيفرى ادامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة.

