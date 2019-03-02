نقل البرلمان: وزارة النقل بها إخوان وطابور خامس ويجب تفويرها

قال البرلماني هشام عبد الواحد؛ رئيس لجنة النقل بمجلس النواب؛ أن وزارة النقل تحتاج الى «تفوير»؛ موضحا أن الوزارة بها عدد كبير من الطابور الخامس وأعضاء الجماعة الإرهابية ويحب أن تنقى الوزارة منهم.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج« على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أنه لابد من عمل خطة شاملة حقيقية لتطور هيئة السكة الحديد؛ مشيرا إلى أن اللائحة الخاصة بالسكك الحديدية هي التي أعادت السائق المتسبب في حادث محطة مصر رغم أنه متعاطي مخدرات.



منوها أن 90 % من عربات الهيئة أصابها التقادم واستهلكت.