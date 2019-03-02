ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نقل البرلمان: وزارة النقل بها إخوان وطابور خامس ويجب تفويرها

السبت 02/مارس/2019 - 10:40 م
هشام عبد الواحد
هشام عبد الواحد
عبد الخالق صلاح
قال البرلماني هشام عبد الواحد؛ رئيس لجنة النقل بمجلس النواب؛ أن وزارة النقل تحتاج الى «تفوير»؛ موضحا أن الوزارة بها عدد كبير من الطابور الخامس وأعضاء الجماعة الإرهابية ويحب أن تنقى الوزارة منهم.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج« على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أنه لابد من عمل خطة شاملة حقيقية لتطور هيئة السكة الحديد؛ مشيرا إلى أن اللائحة الخاصة بالسكك الحديدية هي التي أعادت السائق المتسبب في حادث محطة مصر رغم أنه متعاطي مخدرات.

منوها أن 90 % من عربات الهيئة أصابها التقادم واستهلكت.

ترشيحاتنا

تفاصيل اكتشاف تمثال أبو الهول في أسوان.. صور

عكاشة يشن هجوما عنيفا على قطر وأميرها وأبواقها الإعلامية..فيديو

مصرع مصري في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين في أمريكا

برشلونة يصدم ريال مدريد بالهدف الأول بإستاد سانتياجو.. فيديو

ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض الأسعار

التحقيقات تكشف سبب قتل عاطل لشقيقة زوجته وطعن ابنته فى أوسيم

تركيا تواصل استفزازاتها في البحر المتوسط.. وأردوغان: التنقيب قسمة ونصيب

مانشستر يونايتد يستغل تعادل أرسنال ويصعد للمركز الرابع بفوز صعب على ساوثهمبتون

نجح في اختبار الأمانة.. عامل نظافة يعثر على مبلغ خيالي.. ويسلمه للشرطة

بورنموث يحقق رقماً سلبياً لأول مرة منذ 16 عامًا في مواجهة مانشستر سيتي

8 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

فيديو

خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو
مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات
رئيس المنتدى العربي الأوروبي يفضح الإخوان وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان..فيديو
السيسي يتابع سير تحقيقات حادث قطار محطة مصر.. ويتفقد محاور خطة وزارة الإسكان.. فيديو
توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟