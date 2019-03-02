برشلونة يتقدم بهدف على ريال مدريد فى الشوط الأول بـ كلاسيكو الأرض.. فيديو

نجح فريق برشلونة الإسباني في انهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه فريق ريال مدريد متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي بإستاد سانتياجو برنابيو في إطار الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.



بدأت المباراة بضغط قوي من جانب ريال مدريد،حتى تمكن توني كروس من الحصول على ركلة حرة بالقرب من منقطة الجزاء مع منح سيرجيو بوسكيتس بطاقة صفراء.



وفي الدقيقة 10 طالب لاعبو برشلونة احتساب ركلة جزاء لصالح ايفان راكيتيتش ،الا ان الحكم مايينكو رفض منح الخطأ لصالح الفريق الكتالوني.



وكاد ريال مدريد قريب من تسجيل الهدف الأول وذلك بعد تسديدة قوية من جانب رافائيل فاران بالدقيقة 12،ولكن ارتدت لتوني كروس والذي سددها بطريقة قوية،الان الحارس تير شتيجن تصدى لها بسهولة.



وتصدى الحارس تيبو كورتوا لكرة صاروخية من جانب لويس سواريز بالدقيقة 14،الا ان الحكم احتسبها تسلل في النهاية على المدافع جيرارد بيكيه،والذي كان اشترك في الكرة من البداية.



وفي الدقيقة 19 كان ليونيل ميسي على موعد مع احدى روائعة بكلاسيكو الأرض حيث اخترق الأرجنتيني منطقة جزاء ريال مدريد وسدد الكرة من فوق الحارس كورتوا الا انها مرت بجوار القائم.



وكان ريال مدريد قريب من الهدف الأول بعد هجمة خطيرة قادها البرازيلي فيسنيسوس والذي مرر الكرة لكريم بنزيما،والذي بدروها مرر لمودريتش الذي سدد في جسد جيرار بيكيه بالدقيقة 22.



ونجح فريق برشلونة من تسجيل الهدف الأول في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 26 عن طريق ايفان راكيتيتش.



ورفض الحكم ماينكو منح ريال مدريد ركلة جزاء بالدقيقة 30 لصالح ريجليون،وذلك بعدما حاول تمويه الحكم والحصول على ركلة جزاء.



و واصل فريق برشلونة ضغطه على دفاعات ريال مدريد،ظل غياب هجوم الفريق الميرينجي.