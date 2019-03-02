الشركة القابضة لمياه الشرب تعلن عودة الخدمة بالجيزة

قال اللواء حسن عبد الغني، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، إنه تم قطع المياه عن منطقة فيصل اليوم؛ نتيجة لتحويلات في المرافق متعارضة مع الخط، موضحا ان المياه عادت في الساعة 9 مساء.



وأضاف المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه؛ في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى» أن الشركة بدأت في ضخ المياه تدريجيًا من الساعة 5 مساء؛ للحفاظ على سلامة المواسير والخطوط الأرضية في منطقة فيصل؛ لافتا أن عودة المياه لـ 90% من المناطق في منطقة فيصل.



وطالب المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه؛ بالإبلاغ عن أي انقطاع لإرسال العمال في المنطقة المبلغ عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.



وأشار المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه إلى انقطاع المياه في بعض المناطق بالجيزة بسبب الضغط على الشبكات، معقبًا: «بنهاية شهر 4 تنتهي هذه المشكلة، وتغطي كميات المياه كل المناطق، بدلًا من عمل مناوبات لزيادة السعات فيها».