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حوادث

محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين بالقتل العمد.. اليوم

الأحد 03/مارس/2019 - 06:41 ص
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي - أسلام مقلد
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.

كانت المحكمة أجلت القضية فى الجلسة الماضية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة على الطبيعة، بحضور الشاهدة نجوى عبده، والمتهمين والدفاع، كما أمرت المحكمة بإبلاغ النيابة لقسم منشاة ناصر للتأمين اللازم، على أن يتم ذلك الإجراء بمعرفة رئيس الدائرة.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

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