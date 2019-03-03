ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

في تحضيرية مؤتمر التعليم.. الخشت: لا يمكن النهوض بالتعليم بدون تطوير العقل

الأحد 03/مارس/2019 - 04:07 ص
صدى البلد
ياسمين سامى
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن هناك توافقا حول إصلاح التعليم ووضع روشتة واحدة للتطوير، تستهدف النهوض به في كل مساراته وأركانه.

وأوضح الخشت، خلال الجلسة التحضيرية الثالثة والأخيرة لمؤتمر "التعليم في مصر"، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من قيادات جامعة القاهرة ووزارة التعليم، أنه منذ توليه المسؤولية بجامعة القاهرة، كان الهدف هو وضع نظام للجامعة يحدد هويتها والمسار الذي تسير فيه، ويحدد الهدف الذي نريده في ضوء الحداثة وبناء الإنسان، من خلال وثيقة الثقافة والتنوير التي أطلقتها الجامعة.

وقال الخشت، إن جميع تجارب الإصلاح في مصر تواجه معوقات، بسبب طريقة تفكير العقل الذي يستقبل الإصلاح والتطوير، لذلك يجب أن نعمل بقوة على تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير، حتى يكون العقل منفتح داخليًا وخارجيًا لاستقبال الأفكار الجديدة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت عدم الموافقة على أي مشروعات بحثية إلا إذا ارتبطت تلك المشروعات بحل مشكلات بالمجتمع المصري، فالعلم هو الذي يحل المشاكل المجتمعية وينهض المجتمع.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن البحث العلمي المصري حقق إنجازًا كبيرًا بجامعة القاهرة في تصنيف QS البريطاني بنسبة 100% مقارنة بعام 2017، موضحًا أن مصر لديها الآن 20 تخصصًا علميًا متقدمًا في التصنيف الدولي للجامعات.

وتابع الخشت، أن دولة الإمارات استعانت، خلال الفترة الماضية، بالتغييرات الثورية في مقررات التعليم الجامعي المصري وقامت بتعيين 2500 خريج من كليات "الهندسة، الصيدلة، العلوم والآداب" سنويًا بالتربية والتعليم لديها، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تسعى إلى تغيير المناهج التعليمية بطريقة تدريجية من خلال تغيير اللوائح وإضافة برامج في مراحل الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، تستهدف ربطها باحتياجات المجتمع المصري، واضفنا 176 برنامج في كل المراحل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هناك اتجاها نحو استخدام المنهج العلمي من خلال نظام الإمتحانات بالتركز على أسئلة لحل المشكلات تعتمد على فكرة "الصواب المتعدد" سواء كانت مقالية أو بابل شيت، وتدريس التفكير النقدي للطلاب في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك العديد من الإنجازات تم تنفيذها على أرض الواقع خلال عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي، خلال العامين الماضيين، إلا أن هناك تحديات ومشاكل موروثة في المجتمع ونقوم على حلها بمساندة المواطنين، موضحًا أن حجم التحديات كبير جدًا والتمويل قليل وفقًا لما نريد تنفيذه.

وأضاف شوقي، أن الوزارة عملت، خلال الفترة الماضية، على وضع نظام جديد لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وتم تأليف وتوزيع أكثر من ٢٠ مليون كتاب للأطفال و ٥٠٠ ألف دليل للمعلمين خلال ٣ سنوات، مشيرا إلى أنه تم تدريب ١٥٠ ألف معلم في مرحلة رياض الأطفال لا يعطوا دروسًا خصوصية ولا يشتكون من ضعف الدخل.

وأوضح وزير التعليم، أنه تم تطوير المناهج التعليمية، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير منهج الصف الثاني والثالث والرابع الابتدائي.

وكشف وزير التعليم، عن وجود قائمة في جميع المديريات التعليمية لتحويل التلاميذ من المدارس الدولية إلى الحكومية، لافتًا إلى أن التطوير في المرحلة الثانوية واجه جدل كبير جدًا من أجل إعادة فكرة التعلم لدى الطالب، ونجحت الوزارة في دمج التكنولوجيا والشبكات الإلكترونية في ربط المدارس وتوفير المواد العلمية. وأضاف، أن هناك ٣٥ مدرسة يابانية تعمل بنجاح، والجزء الفني تستطيع الوزارة تنفيذه ونحتاج إلى تغيير الثقافة.

وأكد الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن مؤتمر التعليم الثاني بين "مؤسسة أخبار اليوم وجامعة القاهرة"، يهدف إلى المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح، وأشار إلى أن العديد من توصيات مؤتمر التعليم الأول تم تنفيذها على أرض الواقع خلال العاميين الماضيين.

وأضاف رزق، أن عمليات التطوير والإصلاح في التعليم، تواجه بعض المقاومة، خاصة في تطوير المناهج وطرق التدريس، لأنها مرتبطة بكل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن مقاومة التطوير بدأت تضعف، وحجم التأييد أصبح في تزايد للإصلاحات الأخيرة، ولفت رزق إلى أن فعاليات المؤتمر تجمع كل أركان العملية التعليمية ونسعى أن نضع رؤية 2030.

وطالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بتكريم النماذج الناجحة خلال المؤتمر، ومنح أحد النماذج التي ساهمت في تطوير التعليم، سواء مجموعة بحثية أو مدرس أو ناظر، وغيرها من النماذج، مبلغ مالي بحد أدنى 50 ألف جنيه وشهادة تقدير من مؤسسة أخبار اليوم وجامعة القاهرة لتشجيعه على مجهوداته.

وسوف تقام فعاليات "مؤتمر التعليم في مصر" بين جامعة القاهرة وأخبار اليوم بإحدى فنادق القاهرة غدا الإثنين.
في تحضيرية مؤتمر التعليم.. الخشت: لا يمكن النهوض بالتعليم بدون تطوير العقل
في تحضيرية مؤتمر التعليم.. الخشت: لا يمكن النهوض بالتعليم بدون تطوير العقل

موضوعات متعلقة

اليوم.. افتتاح مؤتمر «التعليم في مصر نحو حلول إبداعية»..جابر نصار يؤكد أهمية الانفتاح على تجارب الدول الأخرى..وطارق شوقي: لدينا مشكلات متراكمة لم توضع لها معالجات واقعية

الدولة تفتح باب الإبداع للنهوض بالتعليم.. حسام بدراوي: تلقينا 150 بحثا للتطوير.. فاروق الباز:"هناك مخرج وحيد للخيبة اللي إحنا فيها".. طارق شوقي: نبحث عن حلول مبتكرة لإصلاح المنظومة المتردية

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم لإنشاء مجمع الفنون والعمارة .. صور

الخشت: تغيير العقل الدينى ضروري لعملية الإصلاح الاقتصادى..فيديو

الخشت: نجاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير العقل المصري

طارق شوقى: المشروع القومى لتطوير التعليم لن ينجح إلا بمساندة المجتمع

ترشيحاتنا

أبو ريدة: إقبال دولي كبير على المشاركة في قرعة كأس الأمم الأفريقية

مستقبل وطن يكرم منقذ ضحايا قطار محطة مصر وينظم قوافل طبية في القليوبية والمنيا

الإدارة العامة للمرور: توقف الحركة في الاتجاهين بعد انهيار كوبري للمشاة بطوخ

8 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور

فكرة جديدة لطريقة عمل صينية البطاطس بالشاورما

عصام عبد الحميد: سلة الزمالك قدمت مباراة كبيرة أمام الأهلي

عمرو أديب يكشف أدلة جديدة ضد سائق قطار محطة مصر

توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3/3/2019 بمحافظات مصر

العامري فاروق داخل نادي الزمالك.. اقرأ التفاصيل

بعد اكتساحه في كأس الملك.. برشلونة يكرر الفوز على ريال مدريد بـ الليجا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث
لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو
طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟