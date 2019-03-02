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رياضة

أسرع إنذار.. 3 أرقام قياسية في الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد

السبت 02/مارس/2019 - 10:44 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح فريق برشلونة الإسباني في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه فريق ريال مدريد متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول 3 أرقام قياسية وجاءت كالاتي:

- برشلونة سجل في آخر 23 مباراة ضد ريال مدريد في اللا ليغا، أفضل رقم لفريق في تاريخ الكلاسيكو في البطولة. عزيمة.

- إيفان راكيتيتش سجل 4 أهداف ضد ريال مدريد كلها كانت على ملعب "البيرنابيو"، فقط ضد ريال بيتيس سجل أكثر (5).

- إنذار سيرجيو بوسكيتس بعد 89 ثانية ضد ريال مدريد هو الأسرع في الكلاسيكو في اللا ليغا منذ 2005/06، والأسرع لبوسكيتش في مسيرته في البطولة.

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