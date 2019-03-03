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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة متهمي فض اعتصام النهضة

الأحد 03/مارس/2019 - 07:01 ص
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي- عمرو خليفة
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم، برئاسة المستشار سامح داود، و بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعي، محاكمة 32 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، المرافعة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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