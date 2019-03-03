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استمرارا للتعاون المصري الألماني.. الصناعة تعلن استثمارات لشركة شنايدر لإنتاج قواطع تيار الضغط.. نواب: وجودها يخدم السوق المصرية في أفريقيا

الأحد 03/مارس/2019 - 02:45 ص
شركة شنايدر
شركة شنايدر
عبد الرحمن سرحان
  • برلماني: استثمار شركة شنايدر يخدم السوق المصرية بأفريقيا
  • بدراوي: التعاون المصري الألماني غير مسبوق
  • مخاليف: استثمار شركة شنايدر يتيح الفرصة أمام الاكتشافات البترولية

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن شركة شنايدر العالمية تنفذ حاليًا في السوق المصرية مشروعًا لإنتاج قواطع تيار الضغط المنخفض ومفاتيح التلامس ولوحات الربط الحلقية برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم افتتاحه خلال المرحلة المقبلة، ويخدم السوق المحلية، وأسواق قارة أفريقيا والدول العربية.

أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بقيام شركة شنايدر العالمية بتنفيذ مشروع لإنتاج قواطع تيار الضغط المنخفض ومفاتيح التلامس ولوحات الربط الحلقية برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه.

وقال "السيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إننا نرحب بوجود أي شركة للاستثمار في مصر، ما دامت تخدم الاقتصادي المصري، مطالبًا بزيادة التعاون وتوفير التسهيلات اللازمة أمام الشركات، لجذبها إلى السوق المصرية.

وأشار النائب إلى أن شركة شنايدر سوف تخلق حالة جيدة للاستثمار المصري، وتعمل على زيادة الإنتاج والتصدير، إضافة إلى خدمة السوق المصرية في أفريقيا.

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن أي استثمار خارجي، يكون مصاحبا له توافرا في التكنولوجيا بشكل كبير، وهذا يخدم مجالات كثيرة في الاقتصاد المصري.

وأضاف "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استثمار شركة شنايدر في السوق المصرية، يتيح لنا الفرصة أمام اكتشافات بترولية وتنقيب عن المعادن، مشيرًا إلى أن استغلالها بالشكل الأمثل، يفتح موردًا مهما أمام خزينة الدولة.


وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على أهمية التعاون من الجانب الألماني في مجال الاستثمار، باعتبارها من أقوى الدول في مجال التصنيع، إن لم تكن الأقوى عالميًا.

قال "بدراوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في التعاون المتبادل والاستثمار مع الجاب الألماني، في العديد من المجالات، سواء البيئة والطاقة، والتعاون في مجال المخلفات الصلبة، إضافة إلى دخول شركة مرسيدس للاسثتمار في مصر، وعودتها مرة أخرى من خلال إنشاء مصنع لتجميع السيارات.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، من جميع الوزراء السعي لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر، خاصة مع الجانب الألماني، حتى نوسع دائرة الاستثمار.

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