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حوادث

اليوم.. محاكمة رئيس مصلحة الجمارك السابق في قضية رشوة

الأحد 03/مارس/2019 - 04:01 ص
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي - عمرو خليفة
تنظر اليوم محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، نظر الدعوى المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم بتقاضي رشوة للاستماع إلى شهادة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

كانت محكمة بورسعيد قد شهدت وقائع جلسة محاكمة رئيس الجمارك السابق و6 آخرين (علاء السيد إبراهيم المنصوري، إسلام محمد جمال الدين حجاج، السيد طه علي أبو سعدة، خالد محمد الراضي محمود، محمود فؤاد فرج سليمان، رمضان علي دسوقي عبد الدايم).

وقررت المحكمة الموافقة على سماع شهادة اللواء عادل الغضبان بناءً على طلب الدفاع عن المتهم الأول.

واستمعت المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات وسمحت لرئيس الجمارك بالدفاع عن نفسه خلال وقائع الجلسة.

تعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلي بورسعيد والتي كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت فيها التحقيقات بتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 متهمين آخرين.

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