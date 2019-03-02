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اقتصاد

الأفريقي للتنمية يطالب الحكومات بزيادة الإنفاق على برامج الصرف الصحي

السبت 02/مارس/2019 - 11:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
طالب بنك التنمية الأفريقي، بضرورة تقديم الدعم من الحكومات لتنفيذ برامج الصرف الصحي لتحقيق التنمية المطلوبة بالقارة الأفريقية باعتباره توجها عالميا نحو تعبئة الموارد.

وقال تقرير صادر عن البنك تحت عنوان "تحويل الصرف الصحي في أفريقيا: تسريع التقدم نحو التزامات نجور لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية"، إن تقديرات الأمم المتحدة، أظهرت أن حوالي 734 مليون أفريقي لا يستطيعون الوصول إلى البنية الأساسية للصرف الصحي، مما يترجم إلى 62٪ من السكان في القارة الأفريقية مع وجود تباينات كبيرة بين مستويات الخدمة في المناطق الريفية والحضرية.

وذكر التقرير أنه سبق إطلاق برنامجا من قبل البنك لتنمية الصرف الصحي ومياه الشرب واعتماده في مؤتمر AfricaSan4 في عام 2015 ، يحدد الالتزامات الواضحة والقابلة للتحقيق التي تهدف إلى تحقيق الكرامة والإنصاف في الصرف الصحي والنظافة في أفريقيا بحلول عام 2030.

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