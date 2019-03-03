العاصمة تعلن استعدادها لبطولة الأمم الأفريقية..تجميل الشوارع ومراجعة الطرق.. تخصيص 600 أتوبيس لنقل الجماهير .. وشاشات مجانية بالميادين

اللواء خالد عبد العال :

القاهرة تستضيف مباريات مجموعتين فى البطولة وحفل الافتتاح

لصق شعار البطولة على الأتوبيسات

مراجعة كافة المحاور الرئيسية وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن استعداد العاصمة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية، وذلك بتأمين محيط الاستادات وأماكن إقامة الوفود المقترحة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية.وأكد المحافظ أن القاهرة تحظى بالنصيب الأكبر من فعالياتها، حيث تعقد بها مباريات مجموعتين من مجموعات البطولة الست إلى جانب استضافتها لحفلى الافتتاح والختام، مشددًا على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا كلها، ليس فى أماكن ومحيط إقامة المباريات وإقامة الفرق الرياضية فحسب، ولكن بكافة أحياء العاصمة وخاصة الأماكن السياحية والتراثية.وطلب المحافظ من رؤساء الأحياء تحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب بالتنسيق مع الجهات الامنية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة فعاليات البطولة، وكذلك عرض أفلام وثائقية قصيرة عن الأماكن السياحية والتراثية بالقاهرة، وكذلك أهم المشروعات الحديثة المنفذة بها.ووجه محافظ القاهرة لرئيس هيئة النقل العام بإزالة كافة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأتوبيسات، ولصق شعار البطولة بدلًا عنها، وتخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة إلى أماكن اقامة المباريات مع التنسيق مع هيئة أستادى القاهرة والدفاع الجوى لتخصيص أماكن انتظار الاتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين .وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بمراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة خاصة كوبرى أكتوبر وطريق العروبة ، وصلاح سالم ، والمخيم الدائم ويوسف عباس وطريق النصر وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف في حالة الاحتياج واستعواض البلدورات الناقصة مع طلائها، وكذلك استكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وإعادة طلاء أجسام الكبارى من الداخل والخارج .كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام بالخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية وطلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود من إعادة ترميم ورصف الطرق واستكمال الأرصفة، والتأكد من عمل الإنارة بكفاءة وإزالة كافة التشوهات والإعلانات القديمة من فوق الجدران والأسوار وإعادة طلائها لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالعاصمة.كما أكد على رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى وتقليم الأشجار وتنسيقها ونظافة أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها بإحكام وطلاء الأعمدة وإزالة أي ملصقات عليها .وأشار المحافظ إلى أن كل مستشفيات القاهرة ستكون فى حالة طوارئ خلال البطولة التى ستبدأ يوم 21 يونيو القادم، وتختتم فى 19 يوليو، خاصة المستشفيات القريبة من الفعاليات ونشر سيارات الإسعاف المجهزة مع التأكد من وجود طبيب بكل سيارة.كما سيتم توفير حمامات متنقلة يتم نشرها في الميادين العامة أثناء إقامة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.وقال نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد - خلال الجولة - "إن النموذج عبارة عن "كونتير" يضم 4 حمامات للرجال والسيدات ومزود من الخارج بشاشات كبيرة لنقل المباريات بالإضافة إلى خدمة تقديم المشروبات السريعة الساخنة والباردة".