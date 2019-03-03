الصناعة: نتطلع لمزيد من الشراكات الاقتصادية مع أفريقيا

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر شهدت العديد من التطورات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات .



وأضاف في تصريحات له اليوم، أن الحكومة تتطلع لمزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون مع بلدان العالم المختلفة، بعد تبنيها خلال السنوات القليلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح وتنفيذ إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية فضلًا عن تحسين الأوضاع المعيشية والإجتماعية للشعب المصرى .



وذكر " نصار" أن مصر تثق في قدرة الدول الأفريقية على تحقيق مزيد من التعاون فيما بينها وبذل كافة الجهود الممكنة لخلق وحدة أفريقية متكاملة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.



