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أخبار البلد

الصيادلة: آليات وزارة الصحة في تطوير الدواء غير واضحة

الأحد 03/مارس/2019 - 03:18 ص
صدى البلد
محمد غالى
قال الدكتور حسن إبراهيم، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن شركة المهن الطبية لصناعة الدواء ومستلزماته لها دور كبير في سد فجوة نقص الدواء، في الفترة الماضية.

وأضاف حسن ابراهيم، لـ"صدى البلد"، أن عدد الأدوية الناقصة قل بشكل ملحوظ، وخاصة دواء البنسلين طويل المدى والأنسولين، موضحا أن شركة المهن الطبية استطاعت توفير عدد من الأدوية في أوقات صعبة والتغلب على المستورد.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تنوي توفير جميع الأدوية والقضاء على الناقص منها ومستلزمات الأدوية، مضيفا أن آليات التطوير لمنظومة الدواء غير واضحة.

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