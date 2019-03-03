ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التخطيط: الحكومة تتجه للتحول الرقمي بخطى دقيقة

الأحد 03/مارس/2019 - 05:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة عبر وزارتها تتجه للتحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل "المحول الرقمي القومي G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية .

وذكرت " السعيد" في تصريحات لها، أن الوزارة تقوم أيضا بإطلاق منصة لتقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية ، و نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلي جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين .

وأوضحت " السعيد" أن تلك الإجراءات تسعى لاعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإداري مؤكدة على ضرورة تلقي المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.

ترشيحاتنا

شاهد .. انهيار كوبري مشاة في طوخ على طريق الإسكندرية الزراعي.. فيديو

شاهد.. أبناء هالة صدقي التوأم في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

شوبير: ريال مدريد فقد كل شيء بعد زيدان ورونالدو

قرار عاجل من بن سلمان بشأن طفلين سعوديين

مصرع طالب أسفل عجلات سيارة لجمع القمامة في كفر شكر

موافي: انتفاخ المعدة نفسي وليس حالة مرضية

الحرائق تلتهم غابات أستراليا.. فيديو

فنزويلا: هناك محاولات لتطبيق سيناريو ما يسمى بالربيع العربي في بلادنا

محافظ القليوبية يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة في انهيار كوبري طوخ

جماعة الإخوان الإرهابية تحترف فبركة المظاهرات.. بهذه الطريقة.. فيديو

لطفي لبيب بـ العكاز فى شرم الشيخ فى الظهور الأول بعد شائعة وفاته

سبب انهيار كوبري مشاه على الطريق الزراعي بطوخ.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

الخشت: جامعة القاهرة حصلت على المركز 101 عالميا في الصيدلة بالتصنيف البريطاني
صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث
لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟