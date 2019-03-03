التخطيط: الحكومة تتجه للتحول الرقمي بخطى دقيقة

أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة عبر وزارتها تتجه للتحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل "المحول الرقمي القومي G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية .



وذكرت " السعيد" في تصريحات لها، أن الوزارة تقوم أيضا بإطلاق منصة لتقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية ، و نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلي جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين .



وأوضحت " السعيد" أن تلك الإجراءات تسعى لاعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإداري مؤكدة على ضرورة تلقي المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.



