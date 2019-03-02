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توفيق عكاشة: كنت بردح لما كنت في الفراعين.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 11:20 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
اعترف الإعلامي توفيق عكاشة، أنه كان يتبع طريقة في توصيل المعلومات عندما كان في قناة " الفراعين"، قائمة على "الردح" على حد وصفه.

وقال " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" انا كنت بردح لما كنت في قناة الفراعين، وهاجمت ناس كتير في الفترة دي".

وأضاف قائلا:" في الوقت ده كنت مع البلد لوحدي والكل كان شغال تدمير في البلد، وكان لازم اشتمهم واردح وقلت حاجات مكنتش احب التصريح بها".

وتابع:" دلوقتي الوضع مختلف حتى في مواجهة قنوات الإخوان التي تخرج من مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية".

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