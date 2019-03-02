توفيق عكاشة: كنت بردح لما كنت في الفراعين.. فيديو

اعترف الإعلامي توفيق عكاشة، أنه كان يتبع طريقة في توصيل المعلومات عندما كان في قناة " الفراعين"، قائمة على "الردح" على حد وصفه.



وقال " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" انا كنت بردح لما كنت في قناة الفراعين، وهاجمت ناس كتير في الفترة دي".



وأضاف قائلا:" في الوقت ده كنت مع البلد لوحدي والكل كان شغال تدمير في البلد، وكان لازم اشتمهم واردح وقلت حاجات مكنتش احب التصريح بها".



وتابع:" دلوقتي الوضع مختلف حتى في مواجهة قنوات الإخوان التي تخرج من مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية".

