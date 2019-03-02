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رياضة

حصاد أخبار الكرة العربية السبت 2-3-2019 .. وداع الإسماعيلي الأبرز

السبت 02/مارس/2019 - 11:23 م
صدى البلد
القسم الرياضى
شهد اليوم الموافق الثاني من شهر مارس، عددا من الأحداث العربية الهامة ، والتي يرصدها لكم صدى البلد في هذا التقرير ...

الإسماعيلي يودع دوري أبطال أفريقيا ، وشباب قسنطينة يقترب من التأهل

ودع نادي الإسماعيلي المصري بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات ، وذلك بعد خسارته أمام شباب قسنطينة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم

الوحدة يتعادل مع الباطن إيجابيًا تحت القيادة الفنية لميدو

تعادل نادي الوحدة مع نظيره الباطن بهدف لمثلهما في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي ، وحقق الوحدة هدف التعادل في الدقيقة 93 عن طريق لاعبه التونسي عصام الجبال

سالم الدوسري لاعب الهلال يغيب عن أولى مباريات الزعيم في دوري أبطال اسيا

أخطر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي الهلال السعودي بغياب لاعبه سالم الدوسري عن مباراة الفريق غدًا أمام العين الإماراتي في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ،وذلك لطرده في نهائي 2017.

الأهلي السعودي يطرح تذاكر مباراته أمام السد في دوري أبطال آسيا للجمهور اعتبارًا من اليوم

أعلنت إدارة النادي الأهلي بدء طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم الأهلي أمام ضيفه السد للبيع إعتبارًا من اليوم السبت، وذلك عبر موقع تذاكر السعودية ، حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل.

- رومارينهو وفيلانويفا يقودان الاتحاد في آسيا

أعلن التشيلي خوسيه سيرا ، المدير الفني لنادي الإتحاد ، قائمة فريقه الآسيوية والتي سوف تشارك في بطولة دوري أبطال آسيا ، وترأس القائمة المحترفين رومارينهو و فيلانوفيا ، ومن المقرر أن يلاقي الإتحاد نظيره الريان القطري يوم الإثنين المقبل.

- العين يستعد لموقعته أمام الهلال بالقوة الضاربة

رفع العين درجة التركيز للقاء الهلال السعودي، بعد غد، في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا، من خلال التحضيرات بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وبعد راحة 24 ساعة، أعقبت مباراة شباب الأهلي بدوري الخليج العربي، وفيما يغيب البرازيلي كايو عن المباراة بداعي الإيقاف، فإن أغلب الأسماء الأخرى جاهزة لخوض المواجهة.

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