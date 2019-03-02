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أخبار العالم

يتعرضون للاغتصاب والإعدام.. 120 ألف معتقل في كوريا الشمالية

السبت 02/مارس/2019 - 11:28 م
معسكر اعتقال في كوريا
معسكر اعتقال في كوريا الشمالية
أحمد محرم
نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن جريج سكارلاتيو، المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بكوريا الشمالية، أن هناك نحو 120 ألف سجين في معسكرات الاعتقال في كوريا الشمالية، بناء على شهادة شاهد وتحليل صور الأقمار الصناعية.

وأضاف سكارلاتيو أن المعتقلين في كوريا الشمالية يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والإعدام، ويُجبرون على العمل حتى الموت.

وأوضح سكارلاتيو أن المواطنين في كوريا الشمالية يتعرضون للاعتقال عند الشك في ارتكابهم مخالفة ما أو حتى التفكير فيما لا يجوز التفكير به أو إظهار الاستهانة "بالزعيم العظيم المبجل كيم جونج اون".

وأوضحت الصحيفة أن لجنة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تأسست في الولايات المتحدة عام 2001.

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