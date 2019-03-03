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حوادث

ضبط قضايا مخدرات وسلاح أبيض ونشل بالسكك الحديدية

الأحد 03/مارس/2019 - 05:00 ص
صور أرشيفية - ألاجهزة
صور أرشيفية - ألاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (24) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (2416) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

ففى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (993) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).

وبالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10989) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة .

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (373) قضية متنوعة.

وفى الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهودها عن ضبط (159) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

وبالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا أموال عامة.

وفى ذات السياق بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (9) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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