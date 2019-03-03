ضبط 594 أسطوانة بوتاجاز و 99180 لتر مواد بترولية

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بشن حملات تموينية مُكبرة، بمديريتي أمن " القاهرة - الغربية" والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية.. لمتابعة حركة الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.



أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، عن ضبط (13) قضية أسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (عدد 594 أسطوانة بوتاجاز، و 3 قضايا مواد بترولية.. ضبط خلالها (عدد 99180 لتر مواد بترولية)، و (7) قضايا دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (89,550 طن دقيق، و (235) قضية فى مجال مخالفات المخابز .. ضبط خلالها (عدد 4100 رغيف خبز)، و 21) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية .. ضبط خلالها (4,066 طن سكر – 6660 عبوة زيت طعام)، و (5) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية.



كما تم ضبط (37) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (19,006 طن مواد غذائية متنوعة ، 16597 عبوة مواد غذائية"مقرمشات - زيت طعام" )، و (27) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (750 كيلو جرام بويات ، 400 لتر منظفات ، 1054 عبوة مستحضرات تجميل)، و (570) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، و (43) قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (6,650 طن لحوم ، 115 كيلو جرام أسماك)، و (25) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.. ضبط خلالها (عدد 13800 عبوة سجائر ومعسل)، و (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية .. ضبط خلالها (6003,370 طن أسمدة وأعلاف ،420 عبوة مبيدات زراعية)، و (2) قضيتين فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر.. ضبط خلالها (عدد 3963 مستلزمات طبية وقطع أجهزة كهربائية).



وفى مديرية أمن القاهرة، تم ضبط (106 قضية تموينية متنوعة).. من بينها (32 قضية عدم إعلان عن الأسعار – 32 قضية عدم حمل شهادة صحية).



مديرية أمن الغربية، تم ضبط (56 قضية تموينية متنوعة) .. أبرزها ( 22 قضية فى مجال الرقابة على الصحة العامة– 7 قضايا فى مجال الرقابة على الأسعار– 2 قضيتين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

