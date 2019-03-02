الدفع بمعدات وأوناش لرفع حطام كوبري طوخ المنهار على الطريق الزراعي

دفعت الهيئة العامة للطرق والكبارى بعدد من المعدات والأوناش وعدد من المهندسين والفنيين لمتابعة إصلاح كوبرى المشاة الذى وقع مساء اليوم أمام قرية كفر الجمال على الطريق الزراعى السريع عند الكيلو 32 بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية إثر اصطدام سيارة به قادمة من القاهرة اتجاه بنها.





وقال اللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية إنه جار تسيير حركة المركبات جزئيًا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور أثناء الإصلاح لتلافى التكدس المرورى و فتح الطريق بالكامل للمرور في الاتجاهين وتسيير حركة المركبات كليًا.





وقرّر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير عن الحادث وتقدير الخسائر والبدء في ترميم وإصلاح الكوبري.





وتعطلت الحركة المرورية على طريق "مصر - الإسكندرية الزراعى إثر انهيار كوبرى المشاة بكفر الجمال التابعة لمدينة طوخ اثر تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالٍ مما أدى إلي انهيار الكوبري.