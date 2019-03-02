موناكو يتعادل مع أنجيه بهدفين في الدوري الفرنسي

انتهت مباراة فريقي أنجيه وموناكو ، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.



افتتح فلافيات تايت التسجيل لأنجييه في الدقيقة 22 ، وعاد تايت ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45 ، وقلص رادميل فالكو الفارق لموناكو بهدف أول في الدقيقة 49 ، قبل أن يعادل فالكو النتيجة لفريقه بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 80.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي موناكو للنقطة 26 في المركز السادس عشر ،ورصيد نادي أنجيه للنقطة 34 في المركز الثاني عشر.



وفي مباراة أخرى تعادل نادي ريم مع ضيفه فريق أميان بهدفين لمثلهما .