شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار

دخل ميسي نجم برشلونة في مشادة كلامية حادة مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بعد التحام الأخير معه وسقوط البرغوث الأرجنتيني على الأرض.



وعلقت صحيفة سبورت الأسبانية: الحكم كان رحيمًا مع سيرخيو راموس، الملقب بالجزار لأنه كان يستحق بطاقة حمراء لا غبار عنها.



وتشير النتيجة حاليًا إلى تقدم برشلونة بهدف في الشوط الأول عبر إيفان راكيتيتش سددها يمينة من فوق الحارس.













