ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار

السبت 02/مارس/2019 - 11:38 م
صدى البلد
أحمد هاني
دخل ميسي نجم برشلونة في مشادة كلامية حادة مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بعد التحام الأخير معه وسقوط البرغوث الأرجنتيني على الأرض.

وعلقت صحيفة سبورت الأسبانية: الحكم كان رحيمًا مع سيرخيو راموس، الملقب بالجزار لأنه كان يستحق بطاقة حمراء لا غبار عنها.

وتشير النتيجة حاليًا إلى تقدم برشلونة بهدف في الشوط الأول عبر إيفان راكيتيتش سددها يمينة من فوق الحارس.






شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار
شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار
شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار

ترشيحاتنا

تركيا تواصل استفزازاتها في البحر المتوسط.. وأردوغان: التنقيب قسمة ونصيب

مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات

ليفربول: 3 معارك محتملة في ديربي ميرسياسيد أبرزها محمد صلاح و لوكاس ديني

الأزهر يكشف موقف الإمام الطيب من قضية تعدد الزوجات

مجلس النواب: خطة بـ 160 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

تراجع نقود الاحتياطي لـ610.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

بعد هدوء العاصفة.. زاوية جديدة لحادث قطار رمسيس..كلمة السر فى العنصر البشري

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..فيديو

8 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

فيديو لشيخ الأزهر يوضح موقفه من إلغاء تعدد الزوجات

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

كارثة.. عامل نظافة يعالج المرضى بمستشفى الواسطى بـ بني سويف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو
طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟