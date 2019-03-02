طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري العلاج النفسي والصحة النفسية، إنه قام بإطلاق مبادرة لمساعدة وتأهيل أهالي ضحايا ومصابي حادث قطار محطة مصر نفسيًا، موضحًا أنه بعد كل صدمة في المجتمع مثل حادث قطار محطة مصر، نوفر مجموعات الدعم النفسي لاستقبال كل من مرة بأزمة، ونعالج كرب ما بعد الصدمة.





وأضاف " هارون" في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، أن هناك أخطاء في المجتمع تحدث عبر السوشيال ميديا، وتتمثل في نشر صور الضحايا والمصابين، وهذا الأمر يخدش حياء أسر الضحايا ويجرح إحساس المصابين، وستكون تلك الصور وصمة وذكرى سيئة في حياة المصابين وأسر الضحايا للأبد.





وتابع: "بعد الحادث وصلنا ما يقرب من 500 حالة هلع ليلي، والتي تعتبر أقصى درجات اضطرابات القلق بسبب انتشار تلك المشاهد"، مضيفا: "من يروج تلك المشاهد والصور يعتقد أنه يثير التعاطف مع المصابين ولكنه اغتال إنسانية أسر الضحايا".



