ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط كمية من المواد المخدرة و4 قطع أسلحة نارية

الأحد 03/مارس/2019 - 12:30 ص
صور أرشيفية - مواد
صور أرشيفية - مواد مخدرة
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية في ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وعدد 4 قطع أسلحة نارية.

وفى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بالمواد المخدرة .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط (عدد 4 متهمين وبحوزتهم 10 كيلو جرام من مخدر البانجو وعدد 4 قطع أسلحة نارية)، حيث تم ضبط المدعو/صديق . ا . إ - سن 30 - عاطل - ومقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية ( سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية سلاح نارى ) .. وبحوزته ( بندقية خرطوش وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار ) .


كما تم ضبط المدعو/عبدالقادر . س . ع - سن 36 - عاطل - ومقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح (سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا سرقة ، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 6 سنوات فى قضية اتجار مخدرات وسلاح نارى ) .. وبحوزته ( عدد 20 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرامات ، فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار).

وضبط المدعو/غريب . م . غ - سن 28 - عاطل - ومقيم ببندر فاقوس ( سبق اتهامه فى قضية مخدرات ) .. وبحوزته ( فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار )، و ضبط المدعو/حسن . إ . ف - سن 22 - عاطل - ومقيم بمشتول السوق .. وبحوزته ( فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار ) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ترشيحاتنا

لطفي لبيب بـ العكاز فى شرم الشيخ فى الظهور الأول بعد شائعة وفاته

شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار

أحمد موسى يفضح الديكتاتور التركي أردوغان .. فيديو

الإرهابي بهجت صابر يسب المصريين ويطالب بذبحهم في الشوارع

قرار عاجل من بن سلمان بشأن طفلين سعوديين

سبب انهيار كوبري مشاه على الطريق الزراعي بطوخ.. فيديو وصور

جماعة الإخوان الإرهابية تحترف فبركة المظاهرات.. بهذه الطريقة.. فيديو

8 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

أم بلا قلب.. ربة منزل تلقي طفلها بالطريق العام في أسيوط

الإسماعيلي يودع أبطال أفريقيا بالخسارة من شباب قسنطينة 3\2..فيديو

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو
طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟