ضبط كمية من المواد المخدرة و4 قطع أسلحة نارية



وضبط المدعو/غريب . م . غ - سن 28 - عاطل - ومقيم ببندر فاقوس ( سبق اتهامه فى قضية مخدرات ) .. وبحوزته ( فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار )، و ضبط المدعو/حسن . إ . ف - سن 22 - عاطل - ومقيم بمشتول السوق .. وبحوزته ( فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار ) .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية في ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وعدد 4 قطع أسلحة نارية.وفى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بالمواد المخدرة .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط (عدد 4 متهمين وبحوزتهم 10 كيلو جرام من مخدر البانجو وعدد 4 قطع أسلحة نارية)، حيث تم ضبط المدعو/صديق . ا . إ - سن 30 - عاطل - ومقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية ( سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية سلاح نارى ) .. وبحوزته ( بندقية خرطوش وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار ) .كما تم ضبط المدعو/عبدالقادر . س . ع - سن 36 - عاطل - ومقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح (سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا سرقة ، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 6 سنوات فى قضية اتجار مخدرات وسلاح نارى ) .. وبحوزته ( عدد 20 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرامات ، فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار).