نشرة أخبار النواب.. رئيس الوزراء في المجلس لبيان أسباب حادث قطار محطة مصر.. ومشروع قانون لمحاسبة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الجمعة 2مارس: