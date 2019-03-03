نشرة أخبار النواب.. رئيس الوزراء في المجلس لبيان أسباب حادث قطار محطة مصر.. ومشروع قانون لمحاسبة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الجمعة 2مارس:
رئيس الوزراء في البرلمان لبيان أسباب حادث قطار محطة مصر الأسبوع القادم
أباظة: الشارع يخلو من الأحزاب والوفد سيعود عند اشتغال الآخرين بالعمل السياسي.. فيديو وصور
مشروع قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على الحيوانات
مشروع قانون بالبرلمان لـ محاسبة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا
برلمانى: وحدات متنقلة لـ حملة 100 مليون صحة في النوادي والجامعات ومراكز الشباب
برلماني يطالب بلجنة تقصي للحقائق داخل السكة الحديد
برلمانى: غرامة مالية على المدارس الخاصة .. أعرف السبب
طلب مناقشة عامة بالبرلمان للحكومة حول استثناء بعض الفئات من منظومة الدعم
بشرى سارة للأطباء.. مقترح برلماني بزيادة الرواتب إلى 6 آلاف جنيه
رئيس الوزراء في البرلمان لبيان أسباب حادث قطار محطة مصر الأسبوع القادم
أباظة: الشارع يخلو من الأحزاب والوفد سيعود عند اشتغال الآخرين بالعمل السياسي.. فيديو وصور
مشروع قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على الحيوانات
مشروع قانون بالبرلمان لـ محاسبة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا
برلمانى: وحدات متنقلة لـ حملة 100 مليون صحة في النوادي والجامعات ومراكز الشباب
برلماني يطالب بلجنة تقصي للحقائق داخل السكة الحديد
برلمانى: غرامة مالية على المدارس الخاصة .. أعرف السبب
طلب مناقشة عامة بالبرلمان للحكومة حول استثناء بعض الفئات من منظومة الدعم
بشرى سارة للأطباء.. مقترح برلماني بزيادة الرواتب إلى 6 آلاف جنيه