نصر مطر يطرح رؤية المصريين بالخارج بمنتدى الاستثمار المصري

شارك نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بمنتدى الاستثمار المصري الرابع الذي انطلق اليوم ويستمر حتى مساء غدا تحت شعار معا من أجل أفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال مطر إنه استعرض خلال جلسات مغلقة طرق إيجاد فرص عمل للمصريين بالخارج بعد عودتهم إلى مصر وعمليات التسهيل على المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.



وأضاف أنه سوف يطرح خطة للإستفادة وتعظيم قدرات المصريين بالخارج بما يعود على الدولة وعلى المصريين بالخارج، وذلك من أجل دعم الوطن الذي يجب على الجميع أن يشارك في بنائه.