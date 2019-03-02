ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نصر مطر يطرح رؤية المصريين بالخارج بمنتدى الاستثمار المصري

السبت 02/مارس/2019 - 11:49 م
صدى البلد
سعيد العربي
شارك نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بمنتدى الاستثمار المصري الرابع الذي انطلق اليوم ويستمر حتى مساء غدا تحت شعار معا من أجل أفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مطر إنه استعرض خلال جلسات مغلقة طرق إيجاد فرص عمل للمصريين بالخارج بعد عودتهم إلى مصر وعمليات التسهيل على المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.

وأضاف أنه سوف يطرح خطة للإستفادة وتعظيم قدرات المصريين بالخارج بما يعود على الدولة وعلى المصريين بالخارج، وذلك من أجل دعم الوطن الذي يجب على الجميع أن يشارك في بنائه.

ترشيحاتنا

نشأت الديهي يفتح النار على معتز مطر

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض الأسعار

10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر تثبت نفاقه.. يدافع عن مرسي والإخوان في كارثة وفاة 50 طفلا بقطار أسيوط 2012 .. ويبث سمومه في حادث محطة مصر .. فيديو

كارثة.. عامل نظافة يعالج المرضى بمستشفى الواسطى بـ بني سويف

الأهلي يكشف تفاصيل إنشاء 10 أكاديميات للنادى فى إفريقيا

تعدد الزوجات ظلم للمرأة.. برلمانيات يردن على شيخ الأزهر

شاهد.. أبناء هالة صدقي التوأم في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور

عمرو أديب يكشف أدلة جديدة ضد سائق قطار محطة مصر

شاهد.. ملياردير امريكى يسحل زوجته داخل حديقة عامة

الوزراء: لا خسائر بشرية في حادث سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي

نجاة صديقتين من حادث محطة مصر رغم قربهما من الانفجار.. تفاصيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو
طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟