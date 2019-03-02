بعد اكتساحه في كأس الملك.. برشلونة يكرر الفوز على ريال مدريد بـ الليجا.. فيديو

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على ريال مدريد بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم بإستاد سانتياجو برنابيو في إطار الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإسباني.





بدأ فريق ريال مدريد المباراة بالضغط على دفاعات برشلونة إلى أن جاء هدف الكرواتي ايفان راكيتيتش بعد تمريرة رائعة من وسط الميدان فى الدقيقة 26، ليبدأ الفريق الكتالوني بسط سيطرته على المباراة.





وشهد الشوط الثاني من عمر المباراة محاولات ضئيلة من جانب ريال مدريد من أجل تعديل النتيجة، إلا أن دفاعات الفريق الكتالوني كانت تتصدى لكافة الهجمات، بالإضافة إلى الحارس الألماني تيرشتيجن.



