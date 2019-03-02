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رياضة

عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 11:55 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، إن خوض مباراة السوبر مرتبط بأشياء عديدة غير الكرة، وهي ليست مباراة مثل أي مواجهة أخرى في الدوري. 

وأضاف حسين خلال تصريحاته على فضائية النهار، أنه لم يتم حسم موعد المباراة حتى الآن وهناك اجتماع مع مجلس اتحاد الكرة لحسم موعد المباراة، ولكن المباراة لم يتم تحديد موعدها حتى الآن وكل ما يتردد عن خوضها قبل أو بعد البطولة الأفريقية غير صحيح. 

واشار رئيس لجنة المسابقات الى أن، الشركة الراعية لها دور كبير في موعد إقامة مباراة السوبر المصري، حيث إن المباراة مرتبطة بتنظيم كبير وليست مباراة عابرة ستمر كأي لقاء آخر.

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