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برلمانية: تقدمت بقانون لتركيب كاميرات مراقبة منذ عام والحكومة رفضته

الأحد 03/مارس/2019 - 02:01 ص
النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
حسام الحارتي
قالت النائبة أنيسة حسون، إنه يتم إعداد القانون من أجل إلزام المحلات التجارية، والمنشآت السكنية بتركيب كاميرات مراقبة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، أن كاميرات المراقبة تستخدم على مستوى العالم، لأهميتها الشديدة في الحفاظ على الأمن .

وأوضحت أنه يتم إلزام جميع المنشآت العامة والمحلات التجارية، والأندية الرياضية، من أجل القضاء على الجرائم.

وتابعت :" تقدمت بالقانون منذ ما يقرب من عام ولكن تم رفضه من جانب الحكومة".

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