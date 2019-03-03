انطلاق مشروع «تجمعنا قارة» في أسوان بالرقصات الفلكلورية والتراثية

أطلقت وزارة الشباب والرياضةفعاليات مشروع " تجمعنا قارة" فى نسخته الخامسة ، " مهرجان فنون الطفل الإفريقى " بفندق عائم بأسوان، فى إطار رئاسة جمهورية مصر العربية لدورة الاتحاد الإفريقى 2019 ، وإعلان رئيس الجمهورية " أسوان عاصمة الشباب الإفريقى 2019 " خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.



وتهدف الوزارة إلى تكوين نظرة واقعية ومباشرة على العالم الخارجي، بالإضافة إلى خلق رؤية مشتركة لوحدة أفريقيا، علاوة على تشجيع الحوار البناء والتعاون ونشر ثقافة السلام بين الطلائع الأفارقة، والمساهمة فى دعم العلاقات المصرية الإفريقية، ورفع وعى الطلائع بالميراث الثقافى والحضارى لدول أفريقيا والتحديات التى تواجه مجتمعاتهم من خلال تلاقى وتبادل الثقافات بين طلائع الدول الإفريقية المختلفة مع طلائع مصر بكافة محافظاتها وثقافتها.



ويعد مشروع "تجمعنا قارة 5" امتدادا لدور مصر الريادى فى دعم الروابط الإفريقية بروابط تاريخية وسياسية واجتماعية وثيقة من خلال مبادرات التعاون المصرى الأفريقي، إيجاد طرق ووسائل لتفعيل الحوار الثقافى بين طلائع مصر والدول الإفريقية.



وسيتضمن مشروع " تجمعنا قارة 5" زيارة بعض الأماكن الأثرية بأسوان ( معبد فيله - السد العالى - متحف النيل ) ، علاوة على زيارة قرية غرب سهيل والبيت النوبى ، بالاضافة الى ورش عمل تنمية بشرية بالتعاون مع متخصصين من فريق " أثر" ، بجانب الجولات الحرة .



وفى سياق متصل يعد" مهرجان فنون الطفل الإفريقى" من المهرجانات الأولى من نوعها والذي يهدف الى التعاون المثمر بين الدول الافريقية لتفعيل الأنشطة التراثية والفلكلورية بين طلائع القارة الواحدة .



ويتضمن المهرجان مجموعة من ورش العمل المختلفة من خلال أنشطة تفاعلية فى الثقافة والفن والتنمية فى الفلكلور والتراث، علاوة على ورش عمل فنية فى الموسيقى والكورال والفن التعبيرى والفنون التشكيلية ، بجانب البرنامج السياحى للأماكن الأثرية بمحافظة أسوان .



جدير بالذكر أنه تم استقبال الوفود الافريقية المختلفة من دول ( جزر القمر - الجزائر - الصومال - شمال السودان - جنوب السودان- إريتريا - مصر - نيجيريا - السنغال ) ، وتم تسكينهم بالمركب العائم ، وفى بادرة لأولى الفعاليات تم عمل دفيليه للطلائع المشاركين مع طلائع المحافظات المختلفة من مصر ليقدموا لوحة فلكلورية تراثية بمذاق إفريقى ويشعلون شوارع أسوان والسوق السياحى بالرقصات الفلكلورية والتراثية وبالزى الخاص بكل دولة ، علاوة على تقديمهم رسالة سلام وطمأنه لكل العالم من أطفال أفريقيا .



