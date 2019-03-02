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رياضة

برشلونة يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ الليجا بعد الفوز على ريال مدريد

السبت 02/مارس/2019 - 11:51 م
صورة من احتفال برشلونة
صورة من احتفال برشلونة بهدف المباراة
أحمد هاني
حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على ريال مدريد بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم باستاد سانتياجو برنابيو في إطار الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وأصبح برشلونة أول فريق في تاريخ مسابقة الدوري الذي ينتصر في 4 مباريات متتالية خارج الديار ضد ريال مدريد.

كما أنه بعد مباراة اليوم يكمل مدافع ريال مدريد رافاييل فاران عامه السادس على التوالي بدون تحقيق أي فوز على البارسا.

وبهذه النتيجة عزز برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 60 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة والذي يحل ضيفًا على ريال سوسيداد غدًا الأحد، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

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