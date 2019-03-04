انهيار كوبري للمشاة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بطوخ.. الإدارة العامة للمرور: توقف الحركة في الاتجاهين.. واللجوء للتحويلات المرورية.. فيديو

مساعدا الوزير للمرور والشرطة المتخصصة ينتقلان لموقع انهيار كوبرى طوخ

سيارة نقل سبب انهيار كوبري مشاة على الطريق الزراعي بـ طوخ





سقط كوبرى مشاة أمام قرية كفر الجمال التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، على طريق "مصر - الإسكندرية الزراعي.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بالقليوبية، بسقوط بكوبرى المشاة بكفر الجمال بطوخ ما تسبب فى شلل مرورى بطريق الإسكندرية الزراعي من الاتجاهين.





وتعطلت الحركة المرورية، ولم يسفر الحادث عن أي مصابين أو ضحايا، وسقط الكوبري بعد أن اصطدمت به سيارة نقل.





وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن التحويلات المرورية لطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بعد انهيار الكوبري.





وجاءت التحويلات كالتالي: القادم من بنها اتجاه القاهرة، كوبري طوخ الدخول من جانب بنزينة مصر اتجاه المزلقان من امام مدرسة الصنايع، تخطي غرب السكة الحديد والتوجه للجهه الغربيه من السكة الحديد اتجاه الطريق مرة أخرى اتجاه القاهرة.





القادم من القاهرة اتجاه بنها، دخول اتجاه مزلقان زكي، طريق سنهره، منطقة طوخ، اتجاه الطريق الزراعي مرة أخرى.





القادم من السلام، الصعود محور شبرا بنها الحر، واستكمال والنزول من منزل باسوس اتجاه القناطر.





فيما انتقل اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، مدير الادارة العامة للمرور وقيادات الإدارة إلى موقع انهيار كوبرى مشاه بقرية كفر الجمال بطوخ.





وفى ذات السياق انتقل اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وقيادات الإدارة إلى موقع انهيار كوبرى مشاه بقرية كفر الجمل بطوخ.





كانت تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار كوبري على سيارة نقل، وعلى الفور وجه اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بإنتقال الخدمات المرورية لموقع الحادث.





فيما حصل موقع صدى البلد، على أول مقطع فيديو من موقع حادث انهيار كوبرى المشاة بكفر الجمال التابعة لمدينة طوخ في القليوبية بعد اصطدام سيارة نقل به.







