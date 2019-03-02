اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن مباريات الدوري سيتم استئنافها عقب معسكر المنتخب المصري الحالي، والمقرر انتهاؤها يوم 29 مارس.



وأضاف حسين فى تصريحات على فضائية النهار، أن جميع المباريات المؤجلة لـ بيراميدز والأهلي والإسماعيلي والزمالك تم تحديد مواعيدها ولا يوجد مباراة لم يتم تحديد موعدها.



وأشار حسين الى أن، بيراميدز سيبدأ مبارياته يوم 31 مارس أمام منافسه بتروجت.