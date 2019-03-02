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رياضة

كدمة قوية لنجم الزمالك في مباراة سموحة

السبت 02/مارس/2019 - 11:56 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
تعرض محمد عنتر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بكدمة في وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب بالنادي مواليد 97، اليوم في مباراة سموحة في دوري الجمهورية.

وكان اللاعب شارك في اللقاء برفقة زميله محمد إبراهيم بعد استبعادهما من السفر إلى أنجولا مع بعثة الفريق الأبيض، وسجل عنتر هدف الفوز لفريق الشباب في المباراة التي أقيمت على ملعب الزمالك.

وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأخيرة للمباراة، وسيخضع عنتر لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة.

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