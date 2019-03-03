اليوم.. وزير الآثار يفتتح مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمقابر كوم الشقافة

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال التطوير التي تمت داخل مقابر "كوم الشقافة".



يأتي الافتتاح بعد عن الانتهاء من مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية من المقابر التي تقع غربي الإسكندرية، في إطار سعي وزارة الآثار لتطوير وترميم المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.



كانت وزارة الآثار المصرية، بالتعاون مع المعونة الأمريكية، بدأت في مشروع خفض منسوب المياه الجوفية، والمخاطر التي تهددها من أملاح كانت منتشرة على جدرانها، في شهر أغسطس من عام 2018، وتم الانتهاء من 6 أبيار بعمق 40 مترًا، ورفع المياه الجوفية التي كانت بهم، منذ اكتشافها عام 1900، بعد الاستعانة بمتخصصين في هذا المجال بالتعاون مع الجانب الأمريكي.