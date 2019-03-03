عكاشة: نعاني من قلة الوعي في استخدام التكنولوجيا داخل الدولة

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن تكلفة تركيب الكاميرات خلال الفترة الماضية كانت باهظة ، لذلك كان يتم الابتعاد عن تطبيق ذلك القانون .



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، إن الفترة الحالية لدينا قلة وعي في استخدام التكنولوجيا بشكل عام، موضحا أن التكنولوجيا أصبحت في غاية الاهمية ولابد من نشر الوعي، بالاعتماد على التكنولوجيا التي تقلل من مخاطر الإرهاب والسرقة وغيرها.



وأوضح أن تقنية استخدام الكاميرات، أصبحت دليلا قويا في إثبات الجرائم، والتحقق من الوقائع الإجرامية التي تحدث الآن.

