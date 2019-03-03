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أزهري عن احتجاز شقيق لشقيقه 9 سنوات بسبب الميراث: متدخلش نفسك في مشاكل مع ربنا

الأحد 03/مارس/2019 - 12:36 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
استنكر الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، قيام شخص بحبس شقيقة 9 أعوام وربطه بسلاسل في رجليه ويديه بسبب الميراث، قائلًا: "إن الله سبحانه وتعالى يقول "وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ"، فالمال مال الله، لم يرض في قسمته المال لملك مقرب أو نبي مرسل، وإنما اختص هو بتوزيع المال، ومن لم يلتزم بهذا التوزيع، فالله سبحانه وتعالى يقول "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".

وناشد "عبد المعز"، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، المجتمع الإسلامي بأكمله، قائلًا: "متدخلش نفسك في مشاكل مع ربنا، فالله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه، والمال مال الله".

وأردف أن العالم الإسلامي بأكمله يعلم أن هناك امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما بال من يحبس إنسانا ويعتدي على حقوقه، فهذه كارثة كبيرة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ثورة على أنفسنا حتى تعود الحقوق لأصحابها.

وانتقد وجود بعض الأهالي الذين يمنعون توريث البنات، قائلًا: "الله سبحانه وتعالى قسم التركة والميراث بنفسه من فوق سبع سماوات".

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى محافظة أسيوط استغاثة عاجلة من شقيقة المواطن محمد على سعيد المقيم بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط الذي ظل لمدة 10 سنوات مريضًا داخل منزله ولا يستطيع الذهاب إلى المستشفى لخلافات عائلية مع أشقائه على حد قولها، بسبب الميراث وعدم تمكنها من إنقاذه بسبب بطش شقيقها الأكبر.

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