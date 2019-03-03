صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث

عرضت الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" عبر قناة "دى إم سى"، تقريرا من محافظة أسيوط يرصد جشع الصراع على الميراث بين الأشقاء.



من جانبه أوضح التقرير جانبا سلبيا لشقيق يسجن شقيقه 9 أعوام مكبلًا بالسلاسل والجنازير من أجل الصراع على الميراث.



وبنبرة يملؤها الحزن قال محمد على سعيد: "9 سنين أخويا ساجنى فى غرفة ومكلبشنى من أيدى ورجلى، ليذيقينى أبشع أنواع العذاب الجسدى والنفسى من أجل الميراث".



وقالت شقيقة الضحية: "اللى حصل فى أخويا ميرضيش ربنا كل ده عشان طالب بحقه فى الميراث".



وأكدت شقيقته أنها حاولت مع أخوتها أكثر من مرة ولكن أخواتها الآخرين لم يستجيبوا لها بسبب بطشهم وخاصة شقيقها الأكبر "خ" ولجأت لإرسال عدة شكاوى فمنذ سنوات وهى ترسل للنائب العام ولقسم الشرطة ولكن شقيقها يستطيع أن يسيطر على جمع البلاغات إلى أن لجأت لإرسال استغاثة عاجلة لوزارة الداخلية وأخرى لمحافظ أسيوط بعدما استطاع نجلها أن يلتقط فيديو لشقيقها من محبسه واستجابت الجهات المسئولة أخيرا لجميع الشكاوى.



وأوضح نجل عمه أنه فورا استجابت وزارة الداخلية حضرت لجنة من النيابة والتضامن وقسم الشرطة ورئاسة المدينة ووجدناه في حالة يرثى لها وفك مسئول النيابة السلاسل المقيد بها ولاحراجه اكتشفوا تبوله على نفسه ولم يستطع الخروج لكونه يخاف من بطش إخوته.



ووصفت شقيقته حالته قائلة: "بمجرد دخولنا للمكان المحتجز به وجدناه في حالة يرثى لها لدرجة أنه لم يستطع التحكم في قضاء حاجته فكان متبولا وملابسه متسخة للغاية وبها بعض الفضلات، وحممناه حتى إنه كان فرحا مثل الأطفال بالمياه وحلق شعره وحملناه لغرفة أخرى في انتظار نقله وبمجرد نقله لمستشفى الجامعة والكشف عليه اتضح عدم إصابته بأى مرض عقلي وتم نقله لمستشفى الإيمان العام وأخشى أن يعود للمنزل مرة ثانية ويحجزه شقيقي الأكبر مرة أخرى ولا أستطيع إخراجه لذلك أناشد الجهات المختصة بالبت في الأمر من خلال قرار رسمي حتى نضمن له حياة كريمة".