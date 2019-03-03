ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص ببدروم عمارة في الغردقة

وجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فريق من التفتيش الصيدلى بالمديرية بالمرور علي الصيدليات ومخازن الأدوية بمدينة الغردقة، برئاسة الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة وعضوية الدكتور اندروا اميل والدكتور حسين حمدى أعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية.



وأثناء المرور تم ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص ببدروم عمارة بمنطقة مبارك خمسة بمدينة الغردقة وتم ضبط 240000 عبوه كريم معدة للتعبئة و47000عبوات فوارغ كريم مستحضرات تجميل غير مسجله بوزارة الصحة ومجهولة المصدر و1800لتر كريم موجودة في عدد 20برميل غير صالحة ومجهولة المصدر.



تم تحرير محضر بالواقعة وغلق المكان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض علي النيابة، وستتوالي الحملات تباعا في جميع انحاء المحافظة طبقا للخطة الموضوعة.