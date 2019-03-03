شوبير: مصر سوف تظل دائما وأبدا نسيجا واحدا

قال الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة، إن مصر سوف تظل دائمًا وأبدًا نسيجا واحدا.



وأضاف شوبير فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت، أنه توجد العديد من المحاولات للتفريق بين الشعب المصرى سواء عن طريق الدين أو العرق أو الرياضة مؤخرًا.



وأردف نائب رئيس إتحاد الكرة، أن أكثر ما يسعدني فى أمم أفريقيا العدد الكبير من الشباب المسؤولين عن تنظيم البطولة.

