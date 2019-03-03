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محافظات

قافلة طبية مجانية بنادى رأس غارب الرياضي بالبحر الأحمر

الأحد 03/مارس/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
أطلقت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، قافلة طبية علاجية بنادي رأس غارب الرياضي وتم توقيع الكشف الطبى علي 414 حالة مابين باطنة ونساء وعظام واطفال وجلدية وانف واذن وأسنان.

وتم صرف العلاج مجانا لجميع الحالات وتم إجراء فحوصات معملية والكشف المبكر عن السكر والضغط وأشعة الموجات فوق الصوتية وام إحالة عدد 8حالات لمستشفى رأس غارب لاستكمال باقي الفحوصات وإجراء العمليات واستخراج 5 قرارات علاج علي نفقة الدولة.

وجاءت تلك القوافل تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وبمشاركة فريق اشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر برئاسة د. نصرة سعد منسق القوافل - وفريق العمل بالقوافل العلاجية بالمديرية.

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