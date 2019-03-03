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محافظات

محافظة القاهرة: إخلاء عقار من السكان بالمعصرة ومصادرة لانشات

الأحد 03/مارس/2019 - 12:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
قـرر اللواء أحمد فؤاد نـائب محافظ القاهـرة للمنطقـة الجنـوبية إخـلاء عقــار مـن السكـان بحى المعصرة وفصل التيار الكهربائي والغاز ، وذلك لحدوث هبوط بالـتربـة السفليـة للعقـار نتيجــة أعمــال حفــر وبنــاء بجـوار العقـار.

جاء ذلك خلال تفقد نــائب المحــافظ للعقار ، حيث تمــت معاينة العقار من قبــل اللجنــة الهندسية التـى قــررت إحـاطة العقــار فــورا بحــائط خــرسانى لتــأمين وســلامة العقــار ، وتــم التحفـظ علـى مـالك العقــار والمهندس المسـؤول ومصــادرة الخلاطة المستخدمة.

من جهة أخرى ، أعلــن اللـــواء أحمــد فـــؤاد نــائـب محـافظ القـاهرة للمنطقة الجنوبية التحفــظ علــى لانــش بطــول 100 متر يحتــل نهــر الطـريـق على أرض ملـك الــدولة بمنطقــة عرب سلام بتـرعــة الخشاب بحـى المعصــرة ، بالاضـافــة الى عدد من اللنشات الصغيرة ، وتم تنفيذ حملة لازالة هــذه الإشغـالات والتحفظ على اللنش ، وذلك تحت إشراف اللواء محمد فؤاد رئيس حى المعصرة.

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