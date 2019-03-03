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بين الناس

سكان أبوزعبل يطالبون بعمل مزلقان سكة حديد

الأحد 03/مارس/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد أهالى منطقة أبوزعبل البلد شرق السكة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، محافظ القليوبية ورئيس هيئة سكة حديد بعمل مزلقان.

وقال الأهالى فى رسالتهم: نحن أهالى منطقة أبوزعبل البلد شرق السكة الحديد نعانى من غلق المنطقة عن أبوزعبل بأسوار خرسانية للقطارات ورفض عمل مزلقان أو طريق بديل للمنطقة وهم يعلمون أن المزلقان الحالى يعانى من تكدس شديد وبطء فى الحركة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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