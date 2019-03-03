شوبير: دعوة إنفانتينو لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا.. فيديو

قال الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة، إن الاتحاد قرر إرسال الدعوة إلى إينفانتينو رئيس الإتحاد الدولى لكرة القدم لحضور قرعة بطولة الأمم الأفريقية.



وأضاف شوبير فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت، أنه بالإضافة لدعوة الشخصيات العالمية يجب الاهتمام بنجوم مصر القدامى وتكريمهم.



يذكر أن قرعة بطولة الأمم الأفريقية ستقام تحت سفح الأهرامات فى 12 إبريل المقبل.